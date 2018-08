ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, avukatının Cohen'in Trump hakkında bilgi sahibi olduğunu açıklaması üzerine mahkemeye çağrıldı.



Cohen'in avukatının müvekkilinin hem eyalet hem de savcıları ilgilendiren bilgilere sahip olduğununa yönelik açıklamalarının ardından Cohen için mahkeme celbi çıkarıldığı bildirildi.



New York eyaleti Vergi Dairesi Sözcüsü James Gazzale yaptığı açıklamada, "Michael Cohen icin dün yapılan açıklamalar ışığında mahkeme celbi çıkarıldığını teyit ediyoruz." açıklaması yaptı.



Cohen'in avukatı Lanny Davis dün gece CNN televizyonunda katıldığı programda, "Cohen'in Trump hakkında hem Washington'ı hem de New York eyaletini ilgilendirecek bilgilere sahip olduğuna inanıyorum." diye konuşmuştu.



New York'ta FBI yetkililerine teslim olan Cohen öğleden sonra mahkemeye çıkarılmış, Cohen'in hakkındaki iddialarla ilgili Federal Soruşturma Bürosuyla (FBI) uzlaşma yoluna gittiği bildirilmişti.



Cohen'in hakkındaki vergi kaçırma ile kampanya bütçesiyle ilişkili 8 farklı suçlamayı kabul ettiği belirtilmişti.



Trump, seçim kampanyasından önce Cohen'e, porno filmlerinde rol alan Stormy Daniels'a susması için verilen paranın kampanya fonundan sağlanmadığını belirtmişti ancak Cohen'in mahkemeye bu konuda farklı bilgi verdiğine vurgu yapıldı. ABD basını, Cohen'in, Trump'ın bu ödemeyi kampanya parasıyla yaptırdığını itiraf ettiğini yazdı.



Basında yer alan haberlere göre Cohen, "Birisinin susması için 130 bin dolarlık bir ödeme yapıldı." ifadesini kullandı.



ABD'de Trump'ın seçim kampanyasında usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyle kampanyada görev yapan isimler, FBI tarafından sorgulanmaya devam ediyor.