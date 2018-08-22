ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in hakkındaki iddialarla ilgili Federal Soruşturma Bürosuyla (FBI) uzlaşma yoluna gittiği bildirildi.



New York'ta FBI yetkililerine teslim olan Cohen öğleden sonra mahkemeye çıkarıldı.



ABD basınında yer alan haberlere göre, 2016'daki ABD başkanlık yarışında Trump'ın kampanya sürecine ilişkin suçlamalarla New York'ta yargılanan Cohen'in uzlaşma yoluna gittiği kaydedildi.



Cohen'in hakkındaki vergi kaçırma ile kampanya bütçesiyle ilişkili 8 farklı suçlamayı kabul ettiği belirtildi.



Mahkemede konuşan Cohen'in "Adayın lehine kampanya finans kurallarını ihlal ettim" dediği aktarıldı.



Trump, seçim kampanyasından önce Cohen'e porno filmlerinde rol alan Stormy Daniels'a susması için verilen paranın kampanya fonundan sağlanmadığını belirtmişti ancak Cohen'in mahkemeye bu konuda farklı bilgi verdiğine vurgu yapıldı. ABD basını, Cohen'in, Trump'ın bu ödemeyi kampanya parasıyla yaptırdığını itiraf ettiğini yazdı.



Basında yer alan haberlere göre Cohen, "Birisinin susması için 130 bin dolarlık bir ödeme yapıldı" ifadesini kullandı.

MANAFORT 80 YILA KADAR CEZA ALABİLİR



Öte yandan aynı dakilarda Trump’ın eski kampanya direktörü Paul Manafort ile ilgili davada da karar çıktı.



Manafort, vergi kaçırmak, banka dolandırıcılığı ve yabancı bankalardaki hesaplarını beyan etmemekle ilgili 18 suçlamadan 8’i hakkında suçlu bulundu.



Manafort, 2016 ABD Başkanlık seçimlerine Rusya'nın olası müdahalesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yargılanıyordu.



Manafort'un bir Rus avukatın Trump'ın ekibine gizli bilgiler vermeyi vaat ettiği önemli buluşmada yer aldığı da ortaya çıkmıştı.



69 yaşındaki Manafort'un 80 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.



ABD Başkanı Trump, Manafort hakkında verilen kararı "üzücü" olarak nitelendirdi: “O çok iyi bir adam. Onun için çok üzgünüm. Dava beni kapsamıyor. Rusya ile gizli bir anlaşma yok. Bu bir cadı avı. Tam bir rezalet.”



Dava, soruşturmayı yürüten özel savcı Robert Mueller açısından önemli bir zafer olarak değerlendiriliyor.

