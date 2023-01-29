Trump'ın gözü 2024'te: Daha öfkeliyim

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ekim ayında 2024'teki Başkanlık seçimine adaylığını açıkladıktan sonra eleştirilerin hedefi olmuştu. New Hampshire eyaletinde Cumhuriyetçi Parti toplantısında konuşan Trump, "Her zamankinden daha öfkeli ve adanmış durumdayım" dedi.

Trump'ın gözü 2024'te: Daha öfkeliyim

Eski Başkanı Trump, 2024'teki seçimlere daha öfkeli ve adanmış bir şekilde hazır olduğunu söyledi. 

Trump Kasım ayında yeniden başkan adayı olacağını açıklamıştı. Ancak açıklamanın ardından Trump'ın mitingler düzenlemeye başlamaması Cumhuriyetçiler tarafından tepki çekiyordu.

Eleştirilere cevap veren , "Her zamankinden daha öfkeli ve adanmış" olduğunu söyledi.

Kendisi başkan olsaydı Ukrayna'da savaşın çıkmayacağı iddiasını yineleyen Trump, savaşı 24 saat içinde sonlandırabileceğini öne sürdü.

Trump Başkan 'ın politikalarını eleştirdi.

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