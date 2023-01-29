Trump'ın gözü 2024'te: Daha öfkeliyim

Eski ABD Başkanı Trump, 2024'teki seçimlere daha öfkeli ve adanmış bir şekilde hazır olduğunu söyledi.

Trump Kasım ayında yeniden başkan adayı olacağını açıklamıştı. Ancak açıklamanın ardından Trump'ın mitingler düzenlemeye başlamaması Cumhuriyetçiler tarafından tepki çekiyordu.

Eleştirilere cevap veren Donald Trump, "Her zamankinden daha öfkeli ve adanmış" olduğunu söyledi.

Kendisi başkan olsaydı Ukrayna'da savaşın çıkmayacağı iddiasını yineleyen Trump, savaşı 24 saat içinde sonlandırabileceğini öne sürdü.

Trump Başkan Joe Biden'ın politikalarını eleştirdi.