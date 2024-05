Trump'ın "sus payı" davası sona yaklaşıyor: Muhtemel senaryolar

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın dört haftadan uzun süren tarihi "sus payı" davası, iki düzine tanığın ve 10 konuşma yasağı ihlalinin ardından sona yaklaşıyor.



Davanın kapanış konuşmaları bugün başlayacak ve ardından jüri müzakerelere başlayacak.



Manhattan'da yaşayan yedi erkek ve beş kadından oluşan jüri üyeleri, eski ABD başkanına yönelik suçlamaları değerlendirecek. Jüri Trump'ı suçlu bulursa, eski başkan hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.



"Sus payı davası" olarak bilinen yargılamada Trump hakkında 34 ayrı suçlama yöneltiliyor.



Bu suçlamalar arasında 2016 başkanlık seçimleri öncesinde, yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels’a ödediği parayı örtbas etmek için şirket masrafı olarak göstermesi de yer alıyor.



TRUMP SUÇLU BULUNURSA NE OLACAK?



Yargıcın cezayı verirken göz önünde bulundurması gereken çeşitli faktörler var; bunlar arasında Trump'ın yaşı (77), daha önce hüküm giymemiş olması ve muhtemelen mahkemenin konuşma yasağını ihlal etmesi yer alıyor.



Trump'a verilecek hüküm; para cezası, denetimli serbestlik veya hapis cezası içerebilir.



Trump'ın suçlu bulunması halinde karara itiraz edeceği neredeyse kesin. Bu süreç aylarca, hatta daha uzun sürebilir.



Bütün bunlar, Trump'ın mahkemeyi elleri kelepçeli olarak terk etme ihtimalinin oldukça düşük olduğu ve temyizde bulunurken kefaletle serbest kalmasının beklendiği anlamına geliyor.



TRUMP HAPİS CEZASI ALIR MI?



Her ne kadar çok düşük bir ihtimal olsa da, suçlu hükmü verilmesi durumunda Trump'ın parmaklıklar ardında hapis cezasına çarptırılması mümkün.



Karşılaştığı 34 suçlamanın tümü, eyaletteki en düşük kademe olan New York'taki "E sınıfı" suçlar. Her suçlama en fazla dört yıl hapis cezası gerektiriyor.



Yargıcın davanın benzeri görülmemiş doğası nedeniyle "eski bir başkanı ve aynı zamanda mevcut adayı" parmaklıklar ardına koymaktan kaçınmayı seçmesi de mümkün.