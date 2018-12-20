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ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararıyla ilgili Twitter'dan yeni bir açıklama yaptı.



"Suriye'den çıkmamız sürpriz değil" diyen Trump, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi için aylardır kampanya yürüttüğüne dikkat çekti.

Trump altı ay önce bu kararı aldığını ancak daha sonra askerlerin Suriye'de kalma süresini uzattığını hatırlattı.



Rusya, İran ve Suriye'nin DAEŞ'in yerel düşmanları olduğunu belirtti.



Trump ülkesinin Ortadoğu’nun polisi olmayı istemediğini vurgularken, can kayıpları ve trilyonlarca dolar harcanmasına rağmen bölgede hiçbir sonuç elde edilemediğini kaydetti.

"ORTADOĞU'DA BAŞKALARININ MÜCADELE VAKTİ GELDİ"



Trump, "Ortadoğu'da başkalarının mücadele etme vakti geldi" dedi. ABD Başkanı, "orada yaptıklarımız işe yaradıa eve dönme vakti" ifadesini kullandı.

Trump dün Suriye'den çekilme kararı aldıklarını duyurmuştu.



ABD TIR'LARI ÇEKİLMEYE BAŞLADI