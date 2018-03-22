Trump’tan Biden’a sert cevap: Çılgın ve zayıf

ABD Başkanı Donald Trump ile eski Başkan Yardımcısı Joe Biden arasındaki sözlü tartışma büyüyor. Trump, “Çılgın Joe Biden zor bir adam gibi davranmaya çalışıyor. Aslında, hem zihinsel hem de fiziksel olarak zayıf, ama yine de, ikinci kez, fiziksel saldırı ile beni tehdit ediyor. Beni tanımıyor, ama hızlı ve sert bir şekilde aşağı iniyor, ağlıyordu. İnsanları tehdit etmeyin Joe” şeklinde açıklama yaptı.



Öte yandan Biden, önceki gün Miami Üniversitesinde düzenlenen bir konferansta Trump için, cinsel taciz olaylarıyla ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu. Biden, "Ulusal liderimiz olma yolunda ilerleyen bir adam, bir kadını bir yere götürebilir ve bundan hoşlanır. Bu beyefendiyi tartışmak isteyip istemediğimi sordular ve ‘hayır’ dedim. Lisede olsaydık, onu spor salonunun arkasına götürüp cehennemden çıkarırdım, Hayatım boyunca çok sayıda soyunma odasında bulundum. Oldukça iyi bir atletim." ifadelerini kullanmıştı.