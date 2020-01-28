Trump'tan Bolton'ın kitabındaki iddialara yalanlama

ABD Başkanı Donald Trump, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yakında çıkacak kitabında geçtiği belirtilen "Trump, Ukrayna yardımını Joe Biden ve oğlu hakkındaki soruşturmalara bağladı" iddialarını yalanladı.



ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabulünde Oval Ofis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Dün Amerikan kamuoyunun gündemine düşen ve geniş şekilde tartışılan Bolton'ın kitabıyla ilgili haberler hakkındaki yorumu sorulan Trump, kitabın kopyasını henüz görmediğini söyledi.



Trump, "Kitabın taslağını henüz görmedim ama orada söylenen şeyler doğru değil." değerlendirmesini yapmakla yetindi.



Konuyla ilgili Twitter hesabından da paylaşımda bulunan Trump, "John Bolton'a asla, 'Ukrayna yardımı Biden'lar dahil Demokratlara yönelik soruşturmaya bağlı' demedim. Kendisi görevden alındığı zaman da böyle bir şeyden bahsetmemişti. Eğer şimdi bunu söylüyorsa sadece kitabının satması içindir" ifadelerini kullandı.



New York Times gazetesi, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın yeni çıkacak kitabında, Trump'ın siyasi rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik soruşturma açılana kadar Ukrayna'ya askeri yardımı dondurmak istediğini yazdığını iddia etmişti.



Demokratlar Bolton'ın Senatoda halen devam eden azil yargılamasında tanık olarak dinlenmesi gerektiği yönünde açıklamalar yaparken, Cumhuriyetçilerden ise karışık mesajlar gelmişti.



Bazı Cumhuriyetçiler Bolton'ın kitabıyla ilgili haberlerin iddia olmaktan öte bir anlam taşımadığını savunmuş, bazıları ise Bolton'ın tanık olarak çağrılmasından yana olduklarını açıklamıştı.



TRUMP'A YÖNELİK AZİL SÜRECİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.



25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini savunan Pelosi, bunun Anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.



Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.



Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.



Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.



Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.