Trump'tan sorgu öncesi başsavcıya ırkçılık suçlaması: ABD muz cumhuriyetidir

"Truth Social" ismini verdiği sosyal medya uygulamasından açıklama yapan Trump, "yarın ırkçı New York Başsavcısını göreceğini ve ABD tarihindeki en büyük cadı avının sürdüğünü" belirtti.



Trump, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında yemin altında sorgulanacağını doğrulayarak "Büyük şirketim ve ben her taraftan saldırıya uğruyoruz. Muz cumhuriyeti!" ifadesini kullandı.



Açıklama, Trump'ın Florida'daki Mar-A-Lago malikanesinin dün Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarınca basılmasının ardından geldi.

Trump'ın FBI tarafından aranan Florida'daki Mar-A-Lago adlı malikanesinden bir görünüm.

Diğer taraftan, Trump'ın ifadesi, Başsavcı James'in soruşturmasının kritik bir noktasında gelecek.



Geçen Mayıs ayında, James'in ofisi, soruşturmasının sonuna yaklaştığını ve müfettişlerin Trump'a, şirketine veya her ikisine karşı dava gibi yasal işlemleri destekleyebilecek önemli kanıtlar topladıklarını açıklamıştı.



New York Başsavcılığı, Trump’ın ifadesinin kalan birkaç eksik parçadan biri olduğunu açıkladı.

DAVA SÜRECİ

New York Başsavcısı Letitia James, Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin on yıldan fazla süredir finansal tablolarda yanlış yansıtıldığını iddia ettiği soruşturma kapsamında Trump ve çocuklarını ifade vermeye çağırmıştı.



Trump ve avukatları her seferinde karara itiraz etmiş, başsavcılığın istediği belgelerin kendilerinde bulunmadığını beyan etmişti.



Trump'a karşı yönelten yolsuzluk soruşturması, New York Başsacısı Letitia James tarafından yönetiliyor.

Uzun bir süreç sonrasında iki hafta önce, New York Eyalet Temyiz Mahkemesi soruşturmayla ilgili Trump'ın mahkemeye gelerek ifade vermesi gerektiği kararını onaylamıştı.



Bir gün sonra da federal bir yargıç, Trump'ın, James'in kendisi hakkında yürüttüğü soruşturmayı durdurmak için mahkeme kararı çıkartma girişimini olumsuz yanıtlamıştı.



Öte yandan, Trump'ın geçen ay ifade vermesi istenmişti. Ancak, Trump’ın eski eşi Ivana Trump’ın 14 Temmuz'daki ölümünün ardından ertelenmişti.