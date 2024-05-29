Tunus açıklarında göçmen teknesinin alabora oldu: 4 kişi kayıp

Tunus'un güney kıyıları açıklarında Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu. 4 kişi kayboldu, 17 kişi ise kurtarıldı.

Tunus açıklarında göçmen teknesinin alabora oldu: 4 kişi kayıp

Ulusal Muhafız Genel İdaresinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sfaks Deniz Kuvvetlerine bağlı ekiplerce yapılan düzensiz göç girişimlerini engelleme operasyonlarında Mehdiyye kenti açıklarında tekneleri alabora olan göçmenlerden 17’si kurtarıldı. Kaybolan 4 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

TUNUS'TA DÜZENSİZ SORUNU 

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği noktaların arasında öne çıkıyor.

Tunus İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılı başından mayıs ayı sonuna kadar, 3 bin 369 göç girişiminde, 4 bin 336 göçmen yakalandı, 341 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldığı duyurulmuştu.

Avrupa Komisyonu, Eylül 2023'te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon avroluk yardım tahsis edildiğini açıklamıştı.

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