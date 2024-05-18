Tunus Nahda lideri Gannuşi'nin hapis cezası onandı

Tunus haber ajansı TAP’a göre, başkent Tunus’taki İstinaf Mahkemesi, Gannuşi ve gıyabi olarak yargılanan damadı Refik Abdusselam hakkındaki davada hükmünü açıkladı.



Buna göre, Gannuşi ile Abdusselam hakkında Şubat 2024'te verilen 3'er yıl hapis cezası onandı.



Gannuşi ile Abdusselam ayrıca, Nahda Hareketi yasal temsilcilerinin aldığı iddia edilen dış yardım miktarı kadar (1 milyon 170 bin 470 dolar) para cezasına çarptırıldı.



"DIŞ DESTEK" SORUŞTURMASI



Nahda Hareketi ile Tunus'un Kalbi Partisi hakkında, 2019 yılındaki seçim kampanyası sırasında "dış fon ve lobi hizmeti almak" suçlamasıyla Temmuz 2021'de dava açılmıştı.



Suçlamalar arasında Nahda Hareketi'nin ABD merkezli bir "lobicilik" firmasıyla 30 bin dolar karşılığı anlaşma yaptığı da yer alıyor.



Nahda Hareketi ise tüm bu suçlamaları reddediyor.



Nahda Hareketi hakkında "2019'daki seçimlerde dış destek aldığı" iddiasıyla devam eden soruşturmaya ilişkin Aralık 2021'de açıklamada bulunan Nahda Hareketi Hukuk Bürosu Başkanı Zeynep el-Brahimi, şunları söylemişti:



"Soruşturma hakimi dış destek konusunda partiye yönelik herhangi bir suçlamada bulunmadı. 2019 seçimlerinde Hareket herhangi bir dış fon almadı, herhangi bir lobi firmasıyla da anlaşmadı.



Bu suçlamaların hepsini reddettik. Sayıştay raporunda belirtildiği gibi sadece yurt dışında ikamet eden bir kadının ödediği 40 dinar (15 dolar) var."

