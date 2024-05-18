Tunus Nahda lideri Gannuşi'nin hapis cezası onandı

Tunus'ta mahkeme, eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam'a "dış fon ve lobi hizmeti aldıkları" iddiasıyla yargılandıkları davada verilen 3'er yıl hapis cezasını onadı.

Tunus Nahda lideri Gannuşi'nin hapis cezası onandı

haber ajansı TAP’a göre, başkent Tunus’taki İstinaf Mahkemesi, Gannuşi ve gıyabi olarak yargılanan damadı Refik Abdusselam hakkındaki davada hükmünü açıkladı.

Buna göre, Gannuşi ile Abdusselam hakkında Şubat 2024'te verilen 3'er yıl hapis cezası onandı.

Gannuşi ile Abdusselam ayrıca, Nahda Hareketi yasal temsilcilerinin aldığı iddia edilen dış yardım miktarı kadar (1 milyon 170 bin 470 dolar) para cezasına çarptırıldı.

"DIŞ DESTEK" SORUŞTURMASI 

Nahda Hareketi ile Tunus'un Kalbi Partisi hakkında, 2019 yılındaki seçim kampanyası sırasında "dış fon ve lobi hizmeti almak" suçlamasıyla Temmuz 2021'de dava açılmıştı.

Suçlamalar arasında Nahda Hareketi'nin ABD merkezli bir "lobicilik" firmasıyla 30 bin dolar karşılığı anlaşma yaptığı da yer alıyor.

Nahda Hareketi ise tüm bu suçlamaları reddediyor.

Nahda Hareketi hakkında "2019'daki seçimlerde dış destek aldığı" iddiasıyla devam eden soruşturmaya ilişkin Aralık 2021'de açıklamada bulunan Nahda Hareketi Hukuk Bürosu Başkanı Zeynep el-Brahimi, şunları söylemişti:

"Soruşturma hakimi dış destek konusunda partiye yönelik herhangi bir suçlamada bulunmadı. 2019 seçimlerinde Hareket herhangi bir dış fon almadı, herhangi bir lobi firmasıyla da anlaşmadı.

Bu suçlamaların hepsini reddettik. Sayıştay raporunda belirtildiği gibi sadece yurt dışında ikamet eden bir kadının ödediği 40 dinar (15 dolar) var."

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17 NİSAN'DAN BU YANA TUTUKLU YARGILANIYOR

Bir emniyet mensubu, Gannuşi'nin Şubat 2022'de bir cenaze töreninde yaptığı konuşmada, emniyet güçlerine yönelik "tağut" ifadesini kullanmak suretiyle hakaret ettiği gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

Bu şikayet üzerine açılan soruşturma kapsamında Gannuşi'nin tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Nahda lideri "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor. Soruşturma kapsamında 17 Nisan 2023'te gözaltına alınan Gannuşi, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Tutuklu yargılandığı sırada sonuçlanan, güvenlik güçlerine "tağutun askerleri" dediği gerekçesiyle açılan hakaret davası kapsamında Gannuşi "terörü övmek suçundan" 1 yıl hapis ve 1000 dinar (330 dolar) para cezasına çarptırıldı. Daha sonra bu 1 yıllık hapis cezası 31 Ekim'de 15 aya yükseltildi.

Gannuşi, kendisine yönelik suçlamaları "siyasi" olarak nitelendiriyor ve "keyfi" şekilde tutuklandığı gerekçesiyle duruşmalara çıkmayı reddediyor.

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