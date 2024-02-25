Türkiye bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda sunum yapacak

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği eylemlerin hukuki sonuçlarına ilişkin duruşma Lahey'de sürüyor.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) süren duruşmada sözlü bir açıklama yapacak.

Türkiye, İsrail'in 1967'den beri Filistin topraklarında sürdürdüğü hukuka aykırı eylemlerle ilgili bilgi ve bulguları Divan ile paylaşacak.



Kamuya açık duruşmalar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, İsrail'in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki politika ve uygulamalarından kaynaklanan hukuki sonuçlara ilişkin "danışma görüşü talebinin" ardından geçen hafta başlamıştı.



50'den fazla ülke, Hollanda'nın Lahey kentindeki duruşmada, argümanlarını sunuyor.



Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Bu sürecin sonunda Filistinlilere yönelik baskılara ilişkin hukuki bulgular sunulacak" dedi.



Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 52 devletin yanı sıra Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği, 19 Şubat'ta Filistin ile başlayan ve 26 Şubat'a kadar devam edecek olan 30'ar dakikalık sözlü sunumlarını Maldivler ile tamamlayacak.