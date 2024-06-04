Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gaz anlaşması 2030'a uzatıldı

Azerbaycan ve Türkiye, Azerbaycan’dan Türkiye’ye doğalgaz tedarikinin 2030 yılının sonunda kadar uzatılmasına ilişkin anlaşma imzaladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gaz anlaşması 2030'a uzatıldı

ile Türkiye, Azerbaycan’ın Şahdeniz 1 sahasından Türkiye’ye doğalgaz tedarikinin uzatılmasına karar verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BOTAŞ ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi (AGSC) arasında bu yıl sona erecek doğalgaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasına ilişkin anlaşma imzalandığını belirtti.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile 14 Mayıs’ta İstanbul’da imzaladığı Alanında İş Birliği Anlaşması’nın altyapısını oluşturacak yeni adımlar attıklarını belirten Bayraktar açıklamasında, "BOTAŞ ve SOCAR arasında imzalanan dört anlaşma ile Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya ve Nahçıvan’a taşınacak, Türkmenistan gazı ülkemize ulaştırılacak. Anlaşmaların iki kardeş ülkeye hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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