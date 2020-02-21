"Türkiye Rus savaş uçaklarına hava sahasını kapattı" iddiası

Rus Nezavisimaya gazetesinde "Ankara Rusya için Boğaz'ı kapatacak" başlıklı bir haber yayımladı.



Haberde, Türkiye'nin hava sahasını Rus savaş uçaklarına kapattığı iddia edildi.



Kararın Rus Hava Kuvvetleri'nin Suriye'deki Hmeymim hava üssüne uçan askeri uçakları kapsadığı ileri sürüldü.



Haberde, "Ankara iki Su-24M tipi bombardıman uçağı ile Tu-154 tipi askeri nakliye uçağının toprakları üzerinden geçişine izin vermedi" denildi.



Uçakların rotasını değiştirerek Hazar Denizi, İran ve Irak üzerinden uçmak zorunda kaldığı ileri sürüldü.



Gazetenin haberinde Türkiye'nin Boğazları da kapatabileceği iddiasına yer verildi.



Karadeniz üzerinden Suriye'ye düzenli olarak askeri malzeme taşıyan Rus gemilerinin geçişine izin verilmeyeceği öne sürüldü.