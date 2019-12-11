Türkiye, Rusya ve İran Suriye'de ayrılıkçılara karşı

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nın ardından sonuç bildirisi yayımlandı.



Bildiride İdlib'de terör örgütlerinin artan faaliyetlerinden duyulan endişe dile getirildi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, İdlib'de Esad rejiminin sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almasından duyulan kaygıyı dile getirdi. Bu saldırılara derhal son verilmesi çağrısı yapıldı.



Sonuç bildirgesinde komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemler reddedildi.



Suriye petrol gelirlerine yasadışı şekilde el konularak transfer edilmesine ilişkin itirazlar da dile getirildi.

Sonuç bildirisinde Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının uzlaşmacı ve yapıcı bir tutum içerisinde sürdürülmesinin önemine de dikkat çekildi.

Çalışmalara dış müdahalede bulunulmaması ve dışardan zaman sınırlaması konulmaması gerektiğinin altı çizildi.