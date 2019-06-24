Yasa tasarısına göre, Hollanda'dan sosyal yardım almak isteyenlerin Türkiye'deki mal varlıklarını satmaları isteniyor.
Bu konuda resmi makamlara yanlış bilgi verenler ise aldıkları sosyal yardımları geri ödemek zorunda kalacak.
Meclisin büyük çoğunluğu yasa tasarısını destekliyor. Hollanda Danıştayı, "Yurtdışı mal varlığı araştırması" sadece Türk kökenliler hakkında yapıldığından "ayrımcı" bularak iptal etmişti.
Ancak hükümet yeni bir düzenleme ile uygulamayı sürdürüyor. 17 milyon nüfuslu ülkede resmi rakamlara göre 405 bin Türk asıllı Hollanda vatandaşı yaşıyor.
Türkiye'de taşınmazı olana Hollanda'dan sosyal yardım yok
NTV HaberDünya
Hollanda hükümeti Türkiye'de daire, yazlık ve diğer taşınmazları bulunan kişilerin Hollanda'da sosyal yardım almasını engellemeye hazırlanıyor.
Yasa tasarısına göre, Hollanda'dan sosyal yardım almak isteyenlerin Türkiye'deki mal varlıklarını satmaları isteniyor.