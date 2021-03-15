Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu çalışanı Tufan Öztin hayatını kaybetti

Frankfurt Başkonsolosluğunun twitter hesabından, Öztin'in çalışma arkadaşlarınca yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"19 yıldır Başkonsolosluğumuzda görev yapan mesai arkadaşımız Tufan Öztin'i dün gece kaybettik. Acımız tarifsiz, tüm başkonsolosluk personeli olarak derin acı içindeyiz. Kıymetli mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet acılı ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz."



Dün gece evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Öztin'in, daha sonra yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.



Frankfurt Başkonsolosluğunca yapılan açıklamada, başkonsolosluğun açık olduğu ancak vatandaşların acil durumlar dışında, tedbir amaçlı olarak başkonsolosluk binasına birkaç gün boyunca gelmemeleri istendi.



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