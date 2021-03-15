SON DAKİKA HABERİ: Almanya'dan AstraZeneca kararı

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Almanya, daha önce AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

EN SON HOLLANDA DA DURDURMUŞTU

Hollanda'nın, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda İlaç Dairesi'nin (CBG), yeni bilgilere dayanarak, tedbir amaçlı ve daha fazla araştırılmak üzere AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettiği belirtildi.



Açıklamada, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'nin bu tavsiyeye uyacağı ve Kovid-19 aşısının kullanımının geçici olarak 28 Mart'a kadar durdurulacağı aktarıldı. AstraZeneca aşısı ile aşılama randevularının ise iptal edileceği vurgulandı.



Bu hafta sonu yeni bilgiler edinildiği, Danimarka ve Norveç'ten olası yan etkilere ilişkin altı yeni rapor alındığı bilgisi paylaşıldı.

KAN PIHTILAŞMASI RİSKİ

Avusturya'daki bir hemşirenin AstraZeneca aşısı olduktan kısa bir süre sonra kan pıhtılaşması nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülkeler AstraZeneca aşısının kullanımın askıya alındığını açıklamıştı.



ASTRAZENECA: KANIT YOK

AstraZeneca konuyla ilgili yaptığı açıklamada corona virüs aşısı kaynaklı kan pıhtılaşma riskine dair kanıt olmadığını belirtti. Açıklamada " 10 milyondan fazla kayıttan oluşan güvenlik verilerimizin analizi, aşılamanın ardından herhangi bir belirli yaş grubunda, cinsiyette, toplulukta veya belirli bir ülkede pulmoner emboli veya derin damar trombozu riskinde artış olduğuna dair hiçbir kanıt göstermemiştir” ifadeleri yer aldı.

13 ÜLKE ASKIYA ALMIŞ OLDU

Şu ana kadar Hollanda, Almanya, Avusturya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Estonya, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Norveç, İrlanda ve İzlanda AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almış oldu.



DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.



DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." ifadesini kullanmıştı.

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