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Türkiye’nin Helsinki Büyükelçiliği’ne boyalı ve sis bombalı saldırı

Türkiye’nin Helsinki Büyükelçiliği’ne yönelik boyalı ve sis bombalı saldırı gerçekleştirildi. Finlandiya polisi, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Türkiye’nin Helsinki Büyükelçiliği’ne boyalı ve sis bombalı saldırı
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’da, Türkiye’nin Helsinki Büyükelçiliği’nin girişine boyalı ve sis bombalı düzenlendi.

Helsinki Polisi’nin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçilikte görülen dumanın ardından polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Büyükelçilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maskeli kişiler, kiralık bisikletlerle boyalı ve sis bombalı saldırıyı gerçekleştirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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