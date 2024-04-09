Türkiye'nin ihracat kısıtlamasına İsrail'den ilk tepki

İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'le ihratacata kısıtlama getirmesine ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Türkiye'nin İsrail ile ticaret anlaşmalarını tek taraflı olarak ihlal ettiğini söyleyen Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas'ı desteklemek için Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını feda ettiğini iddia etti.

Katz, Türkiye'nin İsrail'le ihratacata getirdiği kısıtlamaya karşılık İsrail'in de Türkiye'den gelen ürünlere yönelik kendi ticari kısıtlamalarını hazırlayacağını söyledi.