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Türkiye'nin ihracat kısıtlamasına İsrail'den ilk tepki

Türkiye'nin İsrail'le ticarete kısıtlama getirmesinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Katz açıklama yaptı. Bakan Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas'ı desteklemek için Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını feda ettiğini iddia etti. Katz,  İsrail'in de Türkiye'den gelen ürünlere yönelik kendi ticari kısıtlamalarını hazırlayacağını söyledi.

Türkiye'nin ihracat kısıtlamasına İsrail'den ilk tepki

Dışişleri Bakanı İsrail Katz, Bakanlığı'nın İsrail'le ihratacata kısıtlama getirmesine ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Türkiye'nin İsrail ile ticaret anlaşmalarını tek taraflı olarak ihlal ettiğini söyleyen Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas'ı desteklemek için Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını feda ettiğini iddia etti.

Katz, Türkiye'nin İsrail'le ihratacata getirdiği kısıtlamaya karşılık İsrail'in de Türkiye'den gelen ürünlere yönelik kendi ticari kısıtlamalarını hazırlayacağını söyledi. 

Türkiye, İsrail'le ticarete kısıtlama getirdi: 54 ürün grubunda ihracata sınır

Türkiye, İsrail'le ticarete kısıtlama getirdi: 54 ürün grubunda ihracata sınır

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