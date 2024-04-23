Türkiye'ye ait askeri gemi Mogadişu'ya ulaştı

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur yaptığı açıklamada, "Anlaşmanın kendisi farklı bölümler içeriyordu, bir kısmı ekonomik, diğer kısmı askeri nitelikteydi. İşlerin çoğu iyi gidiyor ve bu gemi, askeri kısmın bir parçasıdır ve diğer kısımların da uygulanması planlanıyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye ile Somali arasında imzalanan anlaşmanın iki kardeş ülke arasındaki güçlü bağların göstergesi olduğunu belirten Büyükelçi Aktaş ise, Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması kapsamında Türkiye'nin desteğini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.



Aktaş, "Somali'nin güvenliği, Türkiye'nin de güvenliğidir. Somali'nin istikrarını kendi ülkemizin istikrarından ayrı düşünmedik hiçbir zaman." dedi.