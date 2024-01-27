Türkiye'ye F-16 satışı yapılacak mı? ABD'den yeni açıklama

İngiliz haber ajansı Reuters, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Biden yönetiminin Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye mektup gönderdiğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili ABD tarafından yeni bir açıklama geldi.