Türkiye'ye F-16 satışı yapılacak mı? ABD'den yeni açıklama

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin, Türkiye’ye F-16 satışını desteklediğini söyledi.

Türkiye'ye F-16 satışı yapılacak mı? ABD'den yeni açıklama

İngiliz haber ajansı Reuters, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Biden yönetiminin Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye mektup gönderdiğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili tarafından yeni bir açıklama geldi.

Türkiye'ye F-16 satışı yapılacak mı? ABD'den yeni açıklama - 1 Ben Cardin

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin, Türkiye’ye F-16 satışını desteklediğini söyledi.

Komite'nin eski başkanı Bob Menendez Türkiye'ye F-16 satışına kesinlikle karşı çıkıyordu. Menendez rüşvet suçlamasıyla istifaya zorlanmıştı.

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