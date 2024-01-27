Türkiye'ye F-16 satışı yapılacak mı? ABD'den yeni açıklama

İngiliz haber ajansı Reuters, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Biden yönetiminin Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye mektup gönderdiğini duyurmuştu.
Konuyla ilgili ABD tarafından yeni bir açıklama geldi.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin, Türkiye’ye F-16 satışını desteklediğini söyledi.
Komite'nin eski başkanı Bob Menendez Türkiye'ye F-16 satışına kesinlikle karşı çıkıyordu. Menendez rüşvet suçlamasıyla istifaya zorlanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Abd
- Uçak