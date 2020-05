Twitter Trump'ın tehdidini engelledi (Öncesinde CEO Jack Dorsey bilgilendirildi)

ABD Başkanı Donald Trump, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından Minneapolis'te başlayan gösterilerin, şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından kentin belediye başkanını ve göstericileri uyardı.

Twitter'dan paylaştığı mesaj şirket tarafından engellendi.

JACK DORSAY ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİ

Twitter Sözcüsü, ABD Başkanı'nın paylaşımını engellemeden önce şirketin CEO'su Jack Dorsey'in bilgilendirildiğini duyurdu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan sözcü, "Karar Twitter'da görev yapan ekiplerin ortak kararı sonucu alındı" dedi.

TRUMP'A ŞİDDETİ YÜCELTME YASAĞI

ABD Başkanı Trump'ın göstericileri kente asker göndermekle tehdit ettiği paylaşımı Twitter tarafından engellendi. Twitter'dan yapılan açıklamada Trump'ın şiddeti yücelttiği belirtildi. Ancak platform ABD Başkanı'nın paylaşımını kamu ilgisi olabileceği gerekçesiyle silmedi



Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis'teki gösterilerin 3. gecesinde bir polis merkezinin ateşe verilmesi ve bazı iş yerlerinin yağmalanmasının ardından Trump, Twitter üzerinden tepki gösterdi. Trump, "Arkama yaslanıp Amerika'nın muhteşem şehri Minneapolis'e olanları izleyemem." ifadesini kullandı.



Kentte, "lider eksikliği" olduğunu savunan Trump, "Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey, elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da ben Ulusal Muhafızları gönderip, işimi hallederim." ifadesini kullandı.

Şiddet olaylarına karışan göstericilere de yüklenen Trump, "Bu eşkıyalar, George Floyd'un anısını kirletiyor ve ben bunun olmasına izin vermem. Az önce Minnesota Valisi Tim Waltz ile konuştum ve ordunun her şekilde yanlarında olduğunu söyledi. Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir. Teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.



Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis'deki gösterilerin 3. gecesinde ise Floyd'un hayatını kaybettiği 3. bölgedeki polis merkezine giren göstericilerin binayı ateşe verdiği anlar kameralara yansımıştı.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!