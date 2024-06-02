Üç ülke ortak çocuk işçiliği bildirisi imzaladı

Uganda, Malavi ve Kenya çocuk işçiliğiyle mücadele için ortak bildiri imzaladı.

Üç ülke ortak çocuk işçiliği bildirisi imzaladı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütünden (ILO) yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın Naivasha şehrinde düzenlenen " İşçiliğini ve Zorla Çalıştırmayı Azaltmak için Yenilikçi Çözümler" adlı forumda, Uganda, Malavi ve Kenya, çay tedarik zincirinde çocuk işçiliğiyle mücadele için önemli bir adım niteliğindeki "Çay Üçgeni" adlı bildiriyi imza altına aldı.

Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik ortak bir taahhüdü teşvik eden bildiride, sürekli bilgi alışverişinin ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra sorumlu ve etik çay üretim uygulamalarının geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Uganda, Malavi ve Kenya, bildiri kapsamında yıllık hibrit değişim girişimlerinde bulunacak.

Taraflar, bu sayede işgücü uygulamalarını ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik yenilikleri tartışmak için sürekli iletişim içinde olacak.

Dijital bilgi deposu uygulamasıyla çocuk işçiliğiyle mücadelede başarısı kanıtlanmış analiz ve stratejilerin paylaşılacağı bir platform oluşturulacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

İzlanda’nın yeni Cumhurbaşkanı Halla Tomasdottir oldu

İzlanda’nın yeni Cumhurbaşkanı Halla Tomasdottir oldu

Çin'den tarihi görev: Keşif aracı Ay'a iniş yaptı

Çin'den tarihi görev: Keşif aracı Ay'a iniş yaptı

Hindistan'da seçim: 33 sandık görevlisi aşırı sıcaktan öldü

Hindistan'da seçim: 33 sandık görevlisi aşırı sıcaktan öldü

Meksika'da ilk kez bir kadın başkanlık koltuğuna oturacak

Meksika'da ilk kez bir kadın başkanlık koltuğuna oturacak

Trump'ın "sus payı" davası: Başroldeki isim ilk kez konuştu

Trump'ın "sus payı" davası: Başroldeki isim ilk kez konuştu

Gazze’de can kaybı 36 bin 439’a yükseldi

Gazze’de can kaybı 36 bin 439’a yükseldi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...