Uçakta gaz çıkaran köpeğin yanına oturan çifte tazminat ödenecek

Ancak Gill, kabin ekibinden birine yer değiştirip değiştiremeyeceklerini sorduğunda, sadece ekonomi sınıfının arka tarafında boş koltuklar olduğu yanıtını aldı. Çift, oldukları yerde kaldı ancak Warren Press'in ayak boşluğunu işgal eden köpeğin "yellenmesi" nedeniyle yolculuğun yarısına doğru kokunun dayanılmaz hale geldiğini iddia etti.



Gill, sahibi "köpeği koridora çıkaramıyordu çünkü kabin ekibi servis masalarını geçiremiyordu, bu yüzden köpeğin daha fazla yaklaşması gerekiyordu, bu da köpeğin başının kocamın ayaklarının altında olması anlamına geliyordu." dedi.



Birden fazla şikayet ve para iadesi talebinin ardından Singapur Havayolları 200 NZ$ (yaklaşık 3 bin 200 TL) değerinde bir seyahat çeki teklif etti. Gill bunun kabul edilemez olduğunu çünkü çiftin "ödedikleri paranın karşılığını alamadıklarını" savundu.



Havayolu sonrasında çifte ulaştı ve "iyi niyet göstergesi olarak" her biri 982,50 NZ$ (yaklaşık 15 bin 750 TL) tutan uçuş sınıfı farkını geri ödeyeceklerini söyledi.



Çift ayrıca daha önce hediye edilen seyahat kuponlarını da saklayabilecek.



Gill, parayı Yeni Zelanda'daki bir rehber köpek yardım kuruluşuna bağışlamayı planladıklarını söyledi.