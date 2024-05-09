Gazze'de ateşkes olacak mı? Hamas ile İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı

Gazze Şeridi'nde ateşkes için dolaylı müzakerelere katılan Hamas ve İsrail heyetlerinin istişare için Kahire'den ayrıldığı, arabulucuların ateşkes çabalarını sürdürdüğü bildirildi. İsrail basını Hamas ve İsrail heyetleri arasında çözülmesi mümkün olmayan anlaşmazlıklar olduğunu iddia etti.

Gazze'de ateşkes olacak mı? Hamas ile İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı

'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberde, Hamas ile heyetlerinin iki gün süren müzakere turundan sonra Kahire'den ayrıldığı belirtildi.

Hamas ve heyetlerinin devam eden anlaşmazlıkları istişare etmek üzere Kahire'den ayrıldıklarına işaret edilen haberde, İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen dolaylı müzakerelerin yeni turuna ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Mısır ve diğer arabulucular, özellikle Şeridi'ndeki son gelişmeler ışığında tarafların bakış açılarını yakınlaştırmak için çabalarını sürdürüyor."

İSRAİL BASININA GÖRE TARAFLAR ARASINDA ÇÖZÜLEMEYECEK ANLAŞMAZLIKLAR VAR

İsrail televizyonu KAN'ın Kahire'deki müzakere turunu yakından takip eden kaynaklardan aktardığı haberde, Kahire'den ayrılan İsrail heyetinin ülkeye ulaştığı ifade edildi.

Haberde, taraflar arasında uzlaşı sağlanamayacak anlaşmazlıklar olduğu belirtildi ancak bunların neler olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bu akşam söz konusu anlaşmazlıkları ve müzakere sürecinde nasıl ilerleneceğini tartışmak üzere toplanacağı kaydedildi.

KAHİRE'DEKİ ESİR TAKASI GÖRÜŞMELERİ

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı, Kahire'de görüşülüyor. İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıklıyor.

Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.

Hamas ise imzalanacak esir takası anlaşmasında Gazze'deki savaşın sona ereceği kalıcı ateşkes konusunda güvence talep ediyor.

İsrail makamlarına göre Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esirlerin sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, Refah'a düzenlenecek saldırının "esirlerin hayatını hiçe saymak anlamına geldiği" uyarısı yapıyor.

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