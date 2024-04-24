Uçurumdan yuvarlanan otomobili itfaiye son anda kurtardı

Edinilen bilgilere göre, Karaçörtlen köyü istikametinden Çilimli istikametine seyir halinde olan A.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumun kenarında son anda durdu.



Araçtaki 2 kişi kazayı burnu bile kanamadan atlatarak araçtan indi. Çevredeki vatandaşlar aracın uçuruma doğru kaydığını görünce durumu Çilimli ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler uçuruma yuvarlanması an meselesi olan aracı bulunduğu yerden kurtardı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.