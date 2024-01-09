Uçuştan çekilen Boeing 737 MAX 9 tipi uçaklarda gevşek parçalar olduğu tespit edildi

Havadayken acil çıkış kapısının patlamasının ardından Alaska ve United Airlines, sahip oldukları diğer Boeing 737 Max 9 jetlerinin panellerinde ve kapı tıkaçlarında gevşek parçalar tespit ettiklerini bildirdi.

Uçuştan çekilen Boeing 737 MAX 9 tipi uçaklarda gevşek parçalar olduğu tespit edildi

Alaska Havayolları, havadayken acil çıkış kapısının patlamasının ardından 737 Max 9 tipi yolcu uçağında panelin yerinde tutulmasına yardımcı olması gereken dört cıvatanın patlama sırasında eksik olup olmadığına baktıklarını söyledi.

Kaza sonrası yürütülen araştırmalarla ilgili Chicago merkezli United, "Cumartesi günü ön incelemelere başladığımızdan bu yana kapıdaki kurulum sorunlarıyla ilgili gibi görünen örnekler bulduk. Örneğin daha fazla sıkılması gereken cıvatalar gibi." açıklamasını yaptı.

Havayollarının ortaya attığı bu yeni iddialar, cuma gecesi meydana gelen korkunç kazadan bu yana artan endişelerin giderilmesi için üzerindeki baskıyı artırıyor.

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BOEING ALARM DURUMUNDA

Boeing, güvenliği tartışmak üzere salı günü tüm çalışanlarının katılacağı çevrimiçi bir toplantı çağrısında bulundu.

Yıllardır çeşitli uçaklarla sorun yaşayan şirket, havayollarının Max 9 jetlerinin incelemeleri sırasında "her türlü bulgunun giderilmesine yardımcı olma" sözü verdi.

Boeing, genelinde müşterilerine 200'den fazla 737 Max 9 teslimatı gerçekleştirdi ancak bunların 171'i Federal Havacılık İdaresi tarafından kapı tıkaçlarındaki sorunlar çözülünceye dek uçuştan çekildi.


Boeing'in hisseleri yüzde 8 düştü ve Max yolcu uçaklarına kapı tıkacı takan Spirit AeroSystems'in hisseleri de Pazartesi günü yüzde 11 düşüş yaşadı.

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