Uçuştan çekilen Boeing 737 MAX 9 tipi uçaklarda gevşek parçalar olduğu tespit edildi

Alaska Havayolları, havadayken acil çıkış kapısının patlamasının ardından Boeing 737 Max 9 tipi yolcu uçağında panelin yerinde tutulmasına yardımcı olması gereken dört cıvatanın patlama sırasında eksik olup olmadığına baktıklarını söyledi.



Kaza sonrası yürütülen araştırmalarla ilgili Chicago merkezli United, "Cumartesi günü ön incelemelere başladığımızdan bu yana kapıdaki kurulum sorunlarıyla ilgili gibi görünen örnekler bulduk. Örneğin daha fazla sıkılması gereken cıvatalar gibi." açıklamasını yaptı.



Havayollarının ortaya attığı bu yeni iddialar, cuma gecesi meydana gelen korkunç kazadan bu yana artan endişelerin giderilmesi için Boeing üzerindeki baskıyı artırıyor.

ABD'den Boeing 737 MAX 9 açıklaması: Denetimler tamamlanana kadar yerde kalacaklar Haberi Görüntüle BOEING ALARM DURUMUNDA



Boeing, güvenliği tartışmak üzere salı günü tüm çalışanlarının katılacağı çevrimiçi bir toplantı çağrısında bulundu.



Yıllardır çeşitli uçaklarla sorun yaşayan şirket, havayollarının Max 9 jetlerinin incelemeleri sırasında "her türlü bulgunun giderilmesine yardımcı olma" sözü verdi.



Boeing, dünya genelinde müşterilerine 200'den fazla 737 Max 9 teslimatı gerçekleştirdi ancak bunların 171'i Federal Havacılık İdaresi tarafından kapı tıkaçlarındaki sorunlar çözülünceye dek uçuştan çekildi.

Boeing'in hisseleri yüzde 8 düştü ve Max yolcu uçaklarına kapı tıkacı takan Spirit AeroSystems'in hisseleri de Pazartesi günü yüzde 11 düşüş yaşadı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin