Uganda, 400 bin doz Covid-19 aşısını imha edecek

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng, ülkenin kuzey bölgesine gönderilen Moderna ve AstraZeneca aşılarının kullanım süresi geçtiği için imha edileceğini açıkladı.



Yaklaşık 400 bin doz aşının, aşılamaya katılımın düşük olmasından ötürü kullanılamadığını dile getiren Aceng, ulusal çapta yürütülen aşılama kampanyasına hız vererek, Ocak 2022 sonuna kadar 15 milyonun üzerinde kişiyi aşılamayı hedeflediklerini kaydetti.

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