Uganda, 400 bin doz Covid-19 aşısını imha edecek

Uganda, son kullanma tarihi geçen 400 bin doz Covid-19 aşısını imha edeceğini duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.01.2022 - 17:16

Uganda, 400 bin doz Covid-19 aşısını imha edecek

İlişkili Haberler

Omicron'un kökenine ilişkin Çinli bilim insanlarından açıklama: Farelerden insanlara sıçradı

Omicron'un kökenine ilişkin Çinli bilim insanlarından açıklama: Farelerden insanlara sıçradı

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng, ülkenin kuzey bölgesine gönderilen Moderna ve AstraZeneca aşılarının kullanım süresi geçtiği için imha edileceğini açıkladı.

Yaklaşık 400 bin doz aşının, aşılamaya katılımın düşük olmasından ötürü kullanılamadığını dile getiren Aceng, ulusal çapta yürütülen aşılama kampanyasına hız vererek, Ocak 2022 sonuna kadar 15 milyonun üzerinde kişiyi aşılamayı hedeflediklerini kaydetti.

MAYIN AVCISI KAHRAMAN FARE

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...