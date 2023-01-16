Uğur Şahin ve Özlem Türeci yeni hedefleriyle Focus'a kapak oldu

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci bir kez daha dünya medyasının ilgi odağına yerleşti.

Şahin ve Türeci Çifti 30’ncu kuruluş yılını kutlayan derginin “30 Yıl Focus, 30 İnsan” başlıklı dizisinde yer aldı.



mRNA tabanlı aşıların tıpta devrim yaptığı belirtilen

yazıda, Özlem Türeci ve Uğur Şahin için "Dünyamızı cesaretlendiren insanlar, yarının dünyasını daha iyi bir yer haline getirecek tempoyu belirliyorlar." ifadeleri kullanıldı.



BionTech, geçtiğimiz haftalarda mRNA teknolojisiyle kişiselleştirilmiş kanser tedavileri için ingiliz hükümetiyle anlaşma imzaladığını açıklamıştı.

İngiltere'nin Cambridge kentinde kurulacak Ar-GE merkezinde 70'den fazla uzman çalışacak.



Şirket son olarak İngiltere Merkezli Yapay Zeka firması İnstaDeep'i 680 milyon dolar karşılığında satın almıştı.



Şirket, kanser araştırmaları için yapay zeka ile yeni tedaviler geliştirmeyi amaçlıyor.



Biontech'in mRNA teknolojili kanser aşılarının klinik deneylerinin 2030 yılına kadar başlaması planlanıyor.



mRNA tabanlı aşılar, Corona virüs ve kanser dışında alzheimer, demans, sıtma ve verem gibi birçok hastalıkla da mücadele potansiyeli taşıyor