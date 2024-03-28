Ukrayna dış istihbaratına General Ivashchenko atandı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına General Oleh Ivashchenko'u atadı. Atamayla ilgili açıklama yapan Zelenski, açıklamasında:



“Ukrayna Dış İstihbarat Teşkilatı'nın yeni başkanı olarak savaş generali Oleh Ivashchenko'yu atadım. İstihbarat faaliyetlerini ve devletimizin mevcut hedeflerini çok iyi anlayan bir profesyoneldir. Savaş zamanlarında, Servisin hızlı ve etkili bir şekilde sağlaması gereken, kesinlikle kamuya açık olmayan konular vardır. Putin'in sisteminin avantaj sağlamaya çalıştığı her yerde Ukrayna galip gelmeli.” ifadelerini kullandı.

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