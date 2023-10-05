Ukrayna: Groza köyüne Rusların düzenlediği saldırıda 49 kişi öldü

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de olayla ilgili soysal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın füze saldırısında ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.



Zelenski, "Rusya’nın acımasızca suç işlediğini" belirterek, "Rus terörünün durdurulması gerekiyor. Rusya'nın yaptırımları aşmasına yardım eden herkes suçludur. Rusya'yı hala destekleyen herkes kötülüğü destekliyor. Rusya, bu ve benzeri terör saldırıları, soykırımı içeren saldırganlığını dünyada norm haline getirmek için yapıyor. Hayatı korumamızda bizi destekleyen her lidere, her halka teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Rusya'ya yanıt vereceklerini vurgulayan Zelenski, Avrupa ülkeleri liderleri ile Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi konusunda görüşmeler yürüttüklerini ifade etti.