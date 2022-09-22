İlişkili Haberler Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimler Rusya’ya katılmak için referanduma gidiyor

Rusya yanlısı Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehirdeki kapalı pazar yerine Ukrayna güçlerince düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.



Ukrayna güçlerinin Donetsk’e saldırısında 6 sivilin öldüğü açıklandı.

Pazar yerinden çekilen ve sosyal medyada yayımlanan videolarda, saldırıda isabet alan toplu taşıma aracı ve cesetler görülüyor.

LUHANSK VE DONETSK'TE REFERANDUM KARARI

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bağımsızlıklarını ilan eden Luhansk ve Donetsk yönetimleri Rusya'ya katılmak için referanduma gitme kararı aldı.



İki bölgenin halk konseyi, referandumun 23-27 Eylül arasında yapılacağını duyurdu.



Zaporijya bölgesi yönetimi de yakın bir zamanda bölgenin Rusya’ya katılması için referandum düzenlenebileceğini duyurdu.