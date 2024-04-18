Ukrayna Kırım'daki Rus hedeflerini vurdu

Rusya Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor.

Ukrayna istihbarat teşkilatı, 2014'te Moskova tarafından ilhak edilen Kırım yarımadasındaki bir Rus askeri havaalanını vurduğunu duyurdu.



Açıklamada, silahlı kuvvetlerin dün, Dzhankoi'deki üsse "başarılı" bir operasyon düzenlediği ve diğer hedeflerin yanı sıra dört füze rampası, üç radar istasyonu ve hava savunma sistemlerine zarar verildiği belirtildi.

Sosyal medya platformu Telegram üzerinden yapılan açıklamada, saldırı sonucunda isabet alan ya da imha edilen uçak sayısının netleştirilmekte olduğu belirtildi.

Rusya'nın ises önceki gün Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentine düzenlediği saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti ve 78 kişi yaralandı.

Yerel yetkililer, sosyal ve sivil altyapının hedef alındığını bildirdi. Bu saldırı haftalardır Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik en ölümcül hava saldırısı oldu.