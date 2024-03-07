Ukrayna lideri Zelenski, Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, yarın Türkiye'ye gelerek resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ukrayna lideri Zelenski, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı 'nin 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuğu Zelenski arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecek.

Görüşme saat 19.00'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek.

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