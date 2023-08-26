Ukrayna ordusuna ait savaş uçakları çarpıştı: 3 pilot öldü

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün Jitormir bölgesinde feci bir uçak kazasının meydana geldiği belirtildi.



Açıklamada, "Muharebe görevini yerine getirirken iki L-39 tipi savaş uçağı gökyüzünde çarpıştı. Ne yazık ki 3 pilot hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.



Ölen pilotlar arasında 40. Taktik Havacılık Tugayı'nın "JUICE" çağrı işaretli tanınmış bir pilotunun da bulunduğu aktarılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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