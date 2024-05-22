Ukrayna Savaşı'nın doğaya faturası: Göçmen kuşlar rotalarını değiştirdi

Yeni bir araştırmaya göre üçüncü yılına giren Ukrayna Savaşı, göçmen kuşların üremek için kullandığı göç yollarını değiştirmelerine neden oldu. Araştırmacılar, 2019 ve 2021 arasındaki savaş öncesi göçlerle karşılaştırıldığında kartalların rotalarından önemli ölçüde saptığını, üreme alanlarına daha uzaktan ve daha dolaylı yollardan uçtuğunu buldu. Savaşın sürdüğü Ukrayna dışında kaydedilen göç performansında hiçbir fark gözlemlenmedi.

Ukrayna Savaşı'nın doğaya faturası: Göçmen kuşlar rotalarını değiştirdi

Nesli halihazırda tükenme tehlikesi altında olan benekli kartallar artık başka bir tehlikeyle karşı karşıya: 'daki savaş.

Current Biology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, kartallar Ukrayna üzerinden göç ederken çatışmaya maruz kalıyor ve bu durum onları normal uçuş yollarından sapmaya zorluyor.

Araştırmaya göre, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından "savunmasız" olarak listelenen büyük benekli kartalların kökü Batı ve Orta Avrupa'da büyük ölçüde yok edildi.

Ancak Polonya, Belarus, Ukrayna ve sınırındaki büyük bir sulak alan olan Polesia, türler için bir kale olmaya devam ediyor.

Ukrayna Savaşı'nın doğaya faturası: Göçmen kuşlar rotalarını değiştirdi - 1 Benekli Kartal, Belarus'un başkenti Minsk'in yaklaşık 120 kilometre güneybatısındaki Lyubcha köyü yakınlarında bir ağaç dalında oturuyor.

19 KARTAL ÜZERİNDE ARAŞTIRMA

Araştırmacılara göre, 1 Mart 2022'de, 'nın 'yı işgal etmesinden bir hafta sonra, 21 etiketli büyük benekli kartaldan ilki olağan rotası üzerinden Ukrayna'ya geçti.

Araştırmacılar, çatışma verilerini ve GPS takibini kullanarak, savaşın Mart ve Nisan 2022 arasında Ukrayna üzerinden güney Belarus'taki üreme alanlarına doğru geçen 19 kartalın göç davranışları üzerindeki etkisini ölçtü.

NORMAL ROTALARINDAN SAPTILAR

Araştırma yazarları, 2019 ve 2021 arasındaki çatışma öncesi göçlerle karşılaştırıldığında kartalların rotalarından önemli ölçüde saptığını, üreme alanlarına daha uzaktan ve daha dolaylı yollardan uçtuğunu buldu.

Araştırmacılar, kuşların tepki verebileceği uyaranları belirlemek için doğrudan gözlemsel kanıtlara sahip değil. Ancak askeri faaliyetlerden kaynaklanan gürültü ve ışığın kuşların davranışlarını etkilemiş olabileceğini düşünüyorlar.

HARCADIKLARI SÜRE ARTTI

Göç rotasının daha fazla askeri faaliyetle çakıştığı bölgelerde sapmaların daha büyük olduğu ancak farklı maruziyetler ve çatışmalara verilen tepkiler nedeniyle her kuş için farklı olduğu görüldü.

Araştırmaya göre, dişi kuşlar savaş öncesinde üreme alanlarına gitmek için harcadıkları yaklaşık 193 saatlik süre yerine, ortalama 246 saat harcadı.

Bilim insanları savaşın sürdüğü Ukrayna dışında kaydedilen göç performansında hiçbir fark gözlemlemedi.

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