Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı | Zelenski: Zafer Batı'nın desteğine bağlı

UKRAYNA SAVAŞTA NE KADAR KAYIP VERDİ?



İlk kez Ukrayna'nın savaştaki asker kaybını açıklayan Zelenski, "Bu savaşta 31 bin Ukraynalı asker öldü. Putin'in yalan söylediği gibi 300 bin ya da 150 bin değil. Ancak her kayıp bizim için büyük bir kayıptır. 180 bin Rus öldü." bilgisini paylaştı.



Zelenski, uluslararası ortakların Ukrayna'ya gecikmeksizin uzun menzilli silah sağlama talebini dikkate alıp almadığı sorusu üzerine de "ATACMS'lara gelince, (menzili) 300 kilometre. Buna neden ihtiyacımız olduğunu anlıyorsunuz. Detayları hakkında konuşmak istemem, ancak nedenini anlıyorsunuz. Rusya, bununla ne yapacağımızı anlıyor. Gerçekten uzun menzilli silahlar üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. İzin verirseniz genel bir cevap vermek istiyorum. Bu silah konusunda ortaklarımızdan gelen tepkilerle ilgili olumlu düşünüyorum." yanıtını verdi.



UKRAYNA ORDUSU YENİ BİR KARŞI TAARRUZA GEÇECEK Mİ?



Volodimir Zelensk, yeni bir karşı taarruza geçip geçmeyecekleri ve bu durumda nasıl hareket edecekleri sorusuna, "Önemli olan bir plana sahip olmak. Böyle bir plan var. Size bu planın detaylarını söyleyemem. Ukrayna ordusunun planlarını ne kadar az kişi bilirse Ruslar için beklenen sonuç değil zafer hızlı olacak." değerlendirmesini yaptı.



Ukrayna'nın 2023'teki karşı taarruzuyla ilgili Zelenski, "Açıkçası geçen yılki karşı taarruz eylemlerimiz, taarruz başlamadan önce Kremlin'in masasındaydı." ifadesini kullandı.



Zelenski, Genelkurmay Başkanlığının 2024 için net bir savaş planı olduğunu, ancak bilgi sızıntıları nedeniyle birkaç alternatif plan hazırladığını aktardı.