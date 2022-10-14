Ukrayna'da insani dram: 13 yaşında yetim kaldı

70 yaşında hasta yatağında oğlu için endişeleniyordu, "Annesi öldü, ben yaşlıyım. Sadece benimle birlikte olabilir, hepsi bu. ben öldüğümde yanında biri olacak mı, onu nereye gönderecekler bilmiyorum" sözlerinden bir kaç gün sonra hayatını kaybetti. 13 yaşındaki oğlu yetim kaldı



Mykola Svyryd son günlerini oğlu Bohdan'la birlikte Harkov bölgesindeki İzyum kentinde bakımevinde geçirdi. Kanser hastasıydı. Haftalarca bakımevindeki bu odada hastalıkla savaştı



Baba Svyryd yatağa bağımlı yaşarken küçük oğlu tesisin koridorlarında oyun oynadı.



Bohdan, beyin hasarıyla doğmuştu. Baba uzun süre doktorların sonunda oğlunu ameliyatla tedavi edebileceğini ummuştu. Ancak ameliyat savaş nedeniyle ertelendi.



Ölümünden bir kaç gün önce verdiği röportajda eşinin de iki yıl önce kanserden öldüğünü söyledi.



Yaşamını yitirmesi halinde oğluna ne olacağından endişeliydi. Svyryd savaş başlamadan önce hastaydı. Sağlığı kötüleşmeye başladıkça komşuları ellerinden geldiğince yardım etmeye çalıştı



Ancak oturdukları binanın rus bombardımanında hasar görmesinin ardından oğluyla birlikte bakımevine sığındı. Mide kanseri nedeniyle 3 Ekim'de hayatını kaybetti.



Hayatta kalan başka bir yakını olmayan Bohdan, günlerini bakımevindeki yaşlılar ve engellilerle geçiriyor.



Bohdan'ın nihayetinde evlatlık verilmesi bekleniyor.



Bakımevindeki personel yeni bir ortamının çocuğun acısını dindirmesine yardımcı olacağını umuyor.



Ukrayna ordusu eylül ayı başında harkov'da kontrolü yeniden ele geçirdi.