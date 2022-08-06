Ukrayna'dan çıkan 3 gemi İstanbul açıklarına ulaştı

Ukrayna limanlarından yola çıkan ve toplam 58 bin ton mısır taşıyan 3 gemi İstanbul'a ulaştı.

Milli Savunma Bakanılğı, öğlen saatlerinde Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden Panama bayraklı Navistar isimli geminin İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirlediğini ve denetiminin tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, İstanbul’un kuzeyinde demirleyen ve Ukrayna’dan İrlanda’ya 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navistar isimli gemide denetim faaliyeti başarıyla tamamlandı. Gemi seyrine devam edecek" denildi.

İKİNCİ GEMİ DE İSTANBUL'A ULAŞTI

Saat 17:30 sularında ise gemilerden ikincisi olan ve 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı Rojen'in İstanbul'a ulaştığı açıklandı.

Rojen adlı gemi, İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etmişti.

ÜÇÜNCÜ GEMİ DE İSTANBUL AÇIKLARINDA

Ukrayna’dan hareket eden 136 metre uzunluğundaki Türk bayraklı Polarnet isimli son gemi de saat 21.45 sıralarında Kumköy açıklarına demirledi. Tahıl yüklü geminin yarın yapılacak olan denetimin ardından İstanbul Boğazından geçmesi bekleniyor.



Dün sabah saatlerinde 3 gemi Ukrayna'dan hareket etmişti. İrlanda'ya gidecek olan 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navistar ve İngiltere'ye gidecek olan 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı Rojen'den sonra 12 bin ton mısır taşıyan Polarnet de İstanbul'a ulaştı. Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak olan Polarnet, denetimden sonra Karasu'ya hareket edecek.

BAKAN AKAR, UKRAYNA SAVUNMA BAKANI REZNİKOV VE ALTYAPI BAKANI KUBRAKOV'LA GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar, Reznikov ve Kubrakov arasındaki telefon görüşmesinde tahıl sevkiyatı konusunda gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanlar tarafından görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ile Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi." denildi.

Diğer iki geminin ise bir kaç saat içinde İstanbul açıklarına ulaşması bekleniyor.

4 GEMİ DAHA UKRAYNA LİMANLARINDAN ÇIKIŞ YAPACAK



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temasları ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki koordinasyon sonucunda yarın Ukrayna limanlarından 4 geminin daha çıkışının planlandığı bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan çıkışı planlanan gemilerden 1'inin Odessa'dan, 3'ünün Çernomorsk'tan hareket edeceği belirtilerek, bir boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişinin planlandığı kaydedildi.



Açıklamada, sevkiyatlar için hazırlık ve koordinelere devam edildiği bildirildi.