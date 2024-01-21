Ukrayna'dan Donetsk'e saldırı: BM Genel Sekreteri Guterres'ten kınama

BM Sözcülüğünden saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırının 25 kişinin ölmesi, 20 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlandığı anımsatıldı.



Guterres'in sivil ve sivil altyapılara yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınadığı aktarılan açıklamada, buna Donetsk'e yönelik saldırının da dahil olduğu ifade edildi.



Açıklamada, sivil ve sivil altyapılara yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği, kabul edilemez olduğu ve hemen sonlandırılması gerektiği vurgulandı.



Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'e Ukrayna ordusunca yapılan saldırıda 25 kişi ölmüş, en az 20 kişi yaralanmıştı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın "ABD ve uydularının desteğiyle Rusya'nın sivil halkına bir kez daha barbarca bir terör eylemi" düzenlediğini aktardığı açıklamasında saldırının, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolündeki Avdiyivka şehrinden Batı'nın sağladığı silahlarla gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti.

