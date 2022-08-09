Ukrayna'dan gelen iki gemide denetim yapıldı

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlileri, Ukrayna'dan gelen 44 bin ton mısır yüklü "Riva Wind" ve 66 bin ton mısır yüklü "Glory" isimli gemilerdeki denetimlerini gerçekleştirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.08.2022 - 15:57

Ukrayna'dan gelen iki gemide denetim yapıldı

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Tahıl koridorundan bir haftada 305 bin ton sevkiyat

Tahıl koridorundan bir haftada 305 bin ton sevkiyat

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz'da Türkiye, Federasyonu, ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'dan hareket eden 44 bin ton mısır yüklü "Riva Wind" ve 66 bin ton mısır yüklü "Glory" isimli gemiler, dün akşam saatlerinde İstanbul'da Ahırkapı'ya demirledi.

istanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlileri Ukrayna'dan gelen iki gemide denetim yaptı.  istanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlileri Ukrayna'dan gelen iki gemide denetim yaptı. 

Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM temsilcileri, demirleyen gemilere öğle saatlerinde giderek denetimlerini gerçekleştirdi.

Heyet, denetimlerini tamamlamalarının ardından gemilerden ayrıldı.

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