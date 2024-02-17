Ukrayna'dan kritik geri çekilme

Avdiivka'da sağlanan Rus hakimiyeti, savaşın üçüncü yıla gireceği 24 Şubat öncesi sembolik bir zafer olarak değerlendiriliyor.



Ukrayna için ise bu, mayıs ayında Bahmut'un düşmesinden beri en önemli kayıp oldu.

Mühimmatı tükenmek üzere olan Ukrayna topçusu, Rusların her 10 atışına sadece 1 top atışıyla karşılık verebiliyor.

Avdiivka, 2014 yılında kısa süre Rusya yanlısı ayrılıkçıların eline geçmiş, ardından geri alınmıştı.

Savaştan önce 32 bin kişinin yaşadığı bölgede şu an nüfusun binden az olduğu değerlendiriliyor.

