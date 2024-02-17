Ukrayna'dan kritik geri çekilme

Cephane eksikliği yaşayan Ukrayna ordusu, doğudaki Avdiivka şehrinde Rus saldırılarına daha fazla direnemedi. Kiev, büyük kayıplar vermemek için askere geri çekilmesini emretti.

Ukrayna'dan kritik geri çekilme

Avdiivka'da sağlanan Rus hakimiyeti, savaşın üçüncü yıla gireceği 24 Şubat öncesi sembolik bir zafer olarak değerlendiriliyor.

için ise bu, mayıs ayında Bahmut'un düşmesinden beri en önemli kayıp oldu.

Mühimmatı tükenmek üzere olan Ukrayna topçusu, Rusların her 10 atışına sadece 1 top atışıyla karşılık verebiliyor.

Avdiivka, 2014 yılında kısa süre yanlısı ayrılıkçıların eline geçmiş, ardından geri alınmıştı.

Savaştan önce 32 bin kişinin yaşadığı bölgede şu an nüfusun binden az olduğu değerlendiriliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...