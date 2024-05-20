Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında savaş suçu iddiasıyla tutuklama istedi

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçu nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme, Netanyahu'nun savaş suçları ve ı̇nsanlığa karşı suçlarda cezaı̇ sorumluluk taşıdığına ı̇nanmak ı̇çı̇n makul gerekçeler olduğunu bildirdi.

Mahkeme savcısı ayrıca, 7 Ekim'de İsrail'de düzenlenen saldırılarda rol oynadıkları iddiasıyla Hamas'ın önde gelen üç üyesi hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

Tutuklanması talep edilen üç Hamas üyesi; Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf olarak açıklandı.

İSRAİL'DE UCM TEPKİLERİ

İsrailli muhalefet lideri Yair Lapid, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında tutuklama emri talep edildiğini duyurmasını “felaket” olarak niteleyerek kınadı.



Parlamentodaki grubuna hitap eden Lapid, ABD Kongresi'nin toplanıp UCM kararını kınamasını umduğunu dile getirdi.



İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ise hemen karara karşı tepkisini dile getirdi. Gantz, "BMGK savcısının tutuklama emri isteme kararı başlı başına tarihi boyutlarda bir suç" diye konuştu.

MALİYE BAKANI'NDAN "NAZİ" VURGUSU

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında tutuklama emri çıkarmasını Nazi propagandasını hatırlatan bir “ikiyüzlülük ve Yahudi nefreti gösterisi” olarak niteledi.



Smotrich yaptığı açıklamada “Onlara karşı tutuklama emri hepimize karşı tutuklama emridir” dedi ve İsrail'e dost ülkeleri UCM'yi dağıtmak için harekete geçmeye çağırdı.

Bir diğer aşırı sağcı isim Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Netanyahu'yu UCM'yi ve savcısını görmezden gelmeye çağırdı ve her ikisini de antisemitik olarak niteleyerek Gazze savaşının Hamas yenilinceye kadar şiddetlendirilmesi gerektiğini söyledi.

HERZOG: ÇİRKİNLİĞİN ÖTESİNDE

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, kararın “çirkinliğin ötesinde” olduğunu ve "dünyanın dört bir yanındaki teröristleri cesaretlendireceğini" savundu.



Herzog, “Bu acımasız teröristler ile vatandaşlarını savunma ve koruma görevini tamamen uluslararası hukuk ilkelerine bağlı kalarak yerine getirmeye çalışan, demokratik yollarla seçilmiş İsrail hükümeti arasında paralellik kurma çabası çirkindir ve hiç kimse tarafından kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

FKÖ: KURBANLA CELLAT ARASINDA KARMAŞA



Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ise UCM'nin kararını "kurban ile cellat arasında bir karmaşa" olarak nitelendirdi. FKÖ yetkilisi, mahkemenin, Gazze Şeridi'nde soykırım suçu işlemeye devam eden İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkarması gerektiğini ifade etti.

HAMAS'TAN "KURBAN VE CELLAT" AÇIKLAMASI

Hamas da üç üst düzey yetkilisi hakkında çıkan tutuklama talebi kararına yönelik açıklamada bulundu.



UCM'nin liderlerine karşı aldığı kararı kınayan Hamas, Filistin Kurtuluş Örgütü ile benzer bir açıklama yaparak , "Kurbanı cellatla eş tutuyor" ifadelerini kullandı.



Hamas, UCM'den liderleri hakkında çıkan tutuklama kararlarının iptal edilmesini istedi.