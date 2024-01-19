Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) nedir, nerede, kaç KM yüksekte?

Ağırlıksız ortam deneylerinin yapıldığı yerlerin başında Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) geliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ, İngilizce: International Space Station (ISS)), alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur. İstasyonun yapısı temel olarak basınçlı modüller, destekleyici dış iskelet ve güneş panellerinden meydana gelmektedir. Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydudur.



Uluslararası Uzay İstasyonu programı, beş katılımcı uzay kuruluşu tarafından oluşturulmuş ortak bir projedir, bu kuruluşlar ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'dır. İstasyon, Rus Yörünge Bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri Yörünge Bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

UZAY İSTASYONU KURULMASINDAKİ AMAÇ



ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ile Rusya Federal Uzay Ajansı arasındaki orijinal ortak niyet bildirgesine göre Uluslararası Uzay İstasyonunun bir laboratuvar, gözlemevi ve fabrika olması planlanmıştı. Ayrıca gelecekteki Ay, Mars ve çeşitli astroid görevleri için ulaşım, bakım ve ara üs olarak hizmet vermesi de planlanmıştı. 2010 yılı ABD ulusal uzay poliçesinde, istasyona mevcut görevlerine ek olarak ticari, diplomatik ve eğitim amaçlı görevler verilmiştir.



UZAY İSTASYONU'NDAKİ ÇALIŞMALAR

İstasyonun yörünge yüksekliği 330 km ila 435 km arasında değişmektedir. Saatte 28.000 kilometre hızla dönen Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çok çeşitli konularda önemli bilimsel çalışmalar yapılıyor. Bu konulardan bazıları şunlar:



aşı geliştirilmesi,

kanser tedavisi,

akışkanların uzaydaki hareketleri,

beslenme,

bitkilerin ağırlıksız ortamdaki davranışları.



