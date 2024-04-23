UNICEF: Çocuk ölüm ve yaralanmalarının yarısının sebebi patlayıcılar

UNICEF, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Patlayıcıların yoğun nüfuslu yerlerde kullanımının, özellikle çocuklar için büyük risk teşkil ettiği aktarılan açıklamada, kentsel savaşlar arttıkça açık savaş cephesi için tasarlanan silahların şehirler, kasabalar ve köylerde kullanılmaya başlandığı vurgulandı.



Açıklamada, 2018-2022 yıllarında 47 bin 500 çocuğun öldüğü ya da yaralandığı bildirilirken, bunların yüzde 49,8'inin patlayıcılar nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.



Bu zaman diliminde patlayıcıların ateşli silahlar ya da kurşundan iki kat daha fazla çocuğun canını aldığı ya da yaralanmaya neden olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası toplumun, sivilleri korumak için daha fazla somut adım atması gerektiğine vurgu yapıldı.