UNICEF: Gazze'de önlenebilir çocuk ölümlerinde patlama bekleniyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Gazze Şeridi'nin kötüleşen gıda krizi nedeniyle, çocuk ölümlerinde artış olacağı uyarısında bulundu.



UNICEF'in yönettiği bir yardım ortaklığı olan Küresel Beslenme Kümesi (GNC) tarafından hazırlanan bir rapor, Gazze'deki 5 yaş altı çocukların yüzde 90'ından fazlasının günde iki ya da daha az gıda grubuyla beslendiğini ve bunun "ciddi gıda yoksulluğu" olarak bilindiğini belirtti.



Benzer bir oran da bulaşıcı hastalıklardan etkilenirken çocukların yüzde 70'inin son iki hafta içinde ishal olduğu belirtildi.



Gazze'nin en güneyinde yer alan ve en çok insani yardımın girdiği Refah kentinde, akut yetersiz beslenme oranı yüzde 5 iken, İsrail ordusu tarafından bombardıman ve abluka altında tutulan kuzey Gazze'de bu oran yüzde 15 olarak bildirildi.



Rapora göre savaştan önce Gazze genelinde bu oran yüzde 1'in altındaydı.



YARDIM AKIŞI CİDDİ ÖLÇÜDE KISITLANDI



UNICEF yetkilisi Ted Chaiban, yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi önlenebilir çocuk ölümlerinde bir patlamaya tanık olmaya hazırlanıyor. Bu da Gazze'de zaten dayanılmaz düzeyde olan çocuk ölümlerini daha da arttıracak" dedi.



AP haber ajası, Aralık ayında Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinlinin tamamının gıda krizi içinde olduğunu ve nüfusun dörtte birinin açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirmişti.



GNC raporunda, Gazze Şeridi'ne insani yardım akışının ciddi şekilde kısıtlandığı belirtiliyor.



The Guardian gazetesinin aktardığına göre analizler, Gazze nüfusunun tamamı için hem kısa hem de uzun vadede "korkunç" bir beslenme durumuna işaret ediyor. Gazze'nin tüm bölgelerinin yetersiz beslenmeden etkilenmesi bekleniyor. Ancak sınırlı insani yardım alan ya da hiç yardım