UNICEF: Sahel ülkelerinde çocuklara yönelik şiddet arttı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sahel ülkelerinde çocuklara yönelik şiddet olaylarının önemli ölçüde arttığını bildirdi.

UNICEF: Sahel ülkelerinde çocuklara yönelik şiddet arttı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (), Batı ve Orta Bölge Direktörü Gilles Fagninou tarafından yapılan açıklamada, Sahel bölgesinde silahlı gruplar ve çatışmalardan çocukların olumsuz etkilendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, 2023'ün son 3 ayında Mali, Burkina Faso ve Nijer'de çocuklara yönelik ağır ihlallerin önceki üç aya kıyasla yüzde 70 arttığı belirtildi.

Söz konusu ülkelerdeki askeri darbelere dikkat çekilen açıklamada, silahlı gruplar tarafından kaçırılan ve çatışmalarda kullanılan çocukların hayatını kaybettiği veya sakatlandığı ifade edildi.

ABD merkezli Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından geçen sene yayımlanan raporda, Afrika kıtasında faaliyet gösteren silahlı örgütlerin sayısının son 10 yılda arttığı bilgisine yer verilmişti.

SAHEL ÜLKELERİ

Sahel, Afrika'nın Sahara Çölü'nün güneyinde uzanan yarı kurak bir bölgedir. Sahel, batıda Atlantik Okyanusu'ndan doğuda Kızıldeniz'e kadar uzanır ve Moritanya,,Mali,Burkina Faso,Nijer,Çad,Sudan,,Eritre ülkelerini kapsar.

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