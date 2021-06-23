Ünlü Japon kadın futbolcu transseksüel olduğunu açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri kadın futbol ligi takımlarından Washington Spirit’te forma giyen 27 yaşındaki Kumi Yokoyama, transseksüel erkek olduğunu açıkladı.



Japonya kadın milli takımı formasını da diyen 27 yaşındaki forvet oyuncusu, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşarken cinsel kimlikleriyle daha rahat hissettiklerini söyledi.



"GELECEKTE FUTBOLU BIRAKIP ERKEK GİBİ YAŞAMAK İSTİYORUM"



Yokoyama, eski takım arkadaşı Yuki Nagasato'nun YouTube kanalında yayınladığı videoda, “Şimdi açıklıyorum” diyerek transseksüel erkek olduğunu söylerken, "Gelecekte futbolu bırakıp erkek gibi yaşamak istiyorum" diye konuştu.



Japan Times tarafından tercüme edilen videoda Yokoyama, "Yıllar boyunca birkaç kadınla çıktım ama Japonya'da içime kapanmak zorunda kaldım" derken, "Japonya'da her zaman bir erkek arkadaşım olup olmadığı sorulurdu, ama burada (ABD'de) bir erkek ya da kız arkadaşım olup olmadığı soruluyor. Kız arkadaşım içime kapanmak için neden olmadığını söylediğinde, bu beni gerçekten etkiledi” dedi.



Yokoyama, videoda takım arkadaşlarına, arkadaşlarına ve sevgilisine destekleri ve cesaretleri için teşekkür etti.

JOE BİDEN'DAN ÖVGÜ



Yokoyama'nın açıklamasının ardından ABD Başkanı Joe Biden, eşcinsel olduğunu açıklayan ilk aktif NFL oyuncusu olan Las Vegas Raiders oyuncusu Carl Nassib'in ve Yokoyama’nın açıklamalarından övgüyle bahseden bir tweet yayımladı.



Biden tweetinde, “Bu hafta çıkan iki önemli, ilham verici sporcu Carl Nassib ve Kumi Yokoyama'ya: Cesaretinizle gurur duyuyorum. Sizin sayenizde, dünyanın dört bir yanındaki sayısız çocuk bugün kendilerini yeni bir ışık altında görüyor” ifadelerine yer verdi.