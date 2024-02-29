Uzun süreli  Covid-19 IQ düşürüyor:  Hastalık geçirenlerde 6 puanlık gerileme görüldü

COVID-19 sonrası uzun süre farklı semptomlarla kendini gösteren ve Uzun Covid olarak bilinen rahatsızlıkla ilgili yeni bir araştırma yapıldı.

Araştırmaya göre uzun covid'den muzdarip kişilerde görülen "beyin sisi" zekada gerilemeye yol açabiliyor.



112 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmayla COVID-19'un beyne ve hafızaya etkileri mercek altına alındı. Araştırmaya göre, Uzun covid hastalarının IQ'sunda 6 puanlık düşüş görülebiliyor.



İngiltere'deki Imperial College London araştırmacıları "beyin sisi" denen ve tam olarak tanımı yapılamayan rahatsızlığın ölçülebilir etkileri olduğunu ortaya koydu.



Çalışmaya katılanların zeka, dikkat, neden-sonuç ilişkisi kurabilme gibi beyinsel yetenekleri ölçüldü.

AĞIR GEÇİRENLER İÇİN DURUM DAHA VAHİM



Çıkan sonuca göre bazı uzun COVID hastalarının, hastalığa yakalandıktan 3 ay sonra semptomları yok olsa bile IQ'larında COVID'e yakalanmayanlara oranla 3 puan düşüş görüldü.



Uzun COVID'e yakalanıp semptomları 12 haftadan uzun süre devam edenlerin IQ'sundaki düşüşse 6 puan olarak ölçüldü.



Durum COVID-19'u ağır geçirip hastaneye yatmak zorunda kalanlardaysa daha vahim.



COVID'i ağır geçirenlerdeki IQ düşüşünün 9 puan olduğu tespit edildi.



Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada en az 65 milyon kişi halen uzun covid ile mücadele ediyor.

