Vatikan dışişlerinin iki numarasına bir kadın atandı

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın kararıyla Vatikan Devletler Arası İlişkiler Sekreterliğinde mevcutta tek olan müsteşar sayısının ikiye çıkartıldığı belirtilerek çok taraflı ilişkilerden sorumlu olacak yeni müsteşarlığa 66 yaşındaki Di Giovanni'nin atandığı ifade edildi.



Di Giovanni, Vatikan yayın organı Radio Vaticana'ya verdiği demeçte, uzun zamandır çok taraflı ilişkilerin yönetimi konusunda Vatikan dışişlerinde bir müsteşar altında yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek bu atamanın kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.



Vatikan Devletler Arası İlişkiler Sekreterliğinde yaklaşık 27 yıldır çalışan hukuk mezunu Francesca Di Giovanni, Papa’nın kararıyla Vatikan bürokrasisinde üst makama gelen ilk kadın yönetici oldu.



Vatikan dışişlerinin yeni yapılanmasında mevcut müsteşar Monsenyör Miroslaw Wachowski ise ikili ilişkilerden sorumlu müsteşar olarak görev yapmaya devam edecek.



Vatikan Devleti kurumlarında kadınların üst düzey makamlarda görev almaması ve Papa Francis'un bu konuda bir adım atıp atmayacağı, kamuoyunda bir süredir tartışma ve merak konusuydu.

